Christbäume am Rewe-Markt entwendet

Sonntagfrüh zwischen 2.23 und 2.25 Uhr haben bislang unbekannte Täter vom Parkplatz des Rewe-Marktes am Schönfeld in Gräfenberg Christbäume im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Die Bäume standen in einem Bereich, der mit einem Bauzaun abgesperrt war. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte das Tatfahrzeug festgestellt werden. Weitere Hinweise zur Klärung des Diebstahls erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.