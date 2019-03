Chris Thieg startet mit einem Sieg ins Anglerjahr

Chris Thieg hat das erste gemeinsame Angeln des Haßlacher Angelvereins im Jahr 2019 gewonnen.

Kürzlich trafen sich am Weiher 36 Mitglieder des Angelvereins zum Start ins neue Angeljahr. auch acht Jungangler nahmen an dem Anangeln teil. Allerdings war die Ausbeute nicht so reichlich wie erhofft, aber immerhin konnten zehn Teilnehmer einen Fang vorweisen.

Hinter dem Sieger Chris Thieg konnte Peter Föhrweißer den zweiten Platz erringen, Vorjahressieger Ralf Müller musste sich mit dem dritten Platz begnügen. Vorsitzender Ulrich Müller überreichte Chris Thieg den Wanderpokal und lud alle aktiven Angler ein, das Angebot des Vereins zum Angeln anzunehmen, denn der Haßlacher Weiher sei dieses Jahr sehr gut besetzt.

Die nächste Angelveranstaltung ist das Forellenangeln am 27. April, an dem jedoch nur Vereinsmitglieder teilnehmen dürfen. Beginn ist um 7 Uhr am Haßlacher Weiher. khp