Chris Dels startet bei WM

"Fiercest race in the most friendliest City" (gemeinstes Rennen in der freundlichsten Stadt) ist der Slogan der Ironman-70.3-Weltmeisterschaft in der Nelson Mandela Bay in Port Elizabeth in Südafrika. Dort befindet sich der Bamberger Triathlet Chris Dels seit Anfang der Woche und bereitet sich auf die Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen) vor, bei der 4500 Athleten am Start sind. Spätestens nach den ersten Trainingseinheiten stellte er fest, dass der Slogan hält, was er verspricht. Die heftigen und kalten Winde, das 17 Grad kalte und wellige Wasser des Indischen Ozeans und die rauen und holprigen Straßen sind kein Zuckerschlecken. Doch ist all dies aufgrund der eindrucksvollen Radstrecke entlang der bekannten "Garden Route" und durch die Freundlichkeit der Einheimischen nebensächlich.

Um den Bamberger Spirit auch während des Rennens voll auszuschöpfen zu können, unterstützen ihn seine Mutter, Freundin, Sponsoren und Trainer an der Strecke vor Ort. Um 8:25 Uhr deutscher Zeit stürzt sich Dels am Sonntagfrüh in die Fluten. Wer den Triathleten dabei live verfolgen will, kann dies per Liveticker tun. Ein Link dazu befindet sich auf seiner Facebook-Seite "Chris Dels". red