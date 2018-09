Chris Dels ist Weltmeister

Der Bamberger Triathlet Chris Dels hat bei der Ironman-70.3-Weltmeisterschaft in der Nelson Mandela Bay in Port Elizabeth in Südafrika seine Ankündigung wahr gemacht: In der Gesamtzeit von 4:06:30 Stunden gewann er am Sonntag den Titel in der Altersklasse der 30- bis 34-Jährigen, in der 325 Triathleten am Start waren.

Dels stieg auf der Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen) nach 27:56 Minuten aus dem Indischen Ozean und benötigte auf dem Rad 2:19:04 Stunden. Den abschließenden Halbmarathon absolvierte er in 1:14:23 Stunden. In der Gesamtwertung belegte der Bamberger unter den 2391 gestarteten Männern den 37. Rang. Es gewann Jan Frodeno in 3:36:30 Stunden. red