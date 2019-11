Chorvereinigung probt wieder

Nach der Herbstpause nimmt die Chorvereinigung heute, Mittwoch, ihre wöchentlichen Gesangsproben wieder auf. Neue Sängerinnen und Sänger sind stets willkommen. Beginn ist um 19 Uhr im Vereinsraum der Grundschule. Mit besinnlichen Liedern bereichert der Chor am Samstag, 16. November, den Abendgottesdienst um 18 Uhr in der katholischen Pfarrkirche sowie die anschließende Volkstrauerfeier am Ehrenmal. bkl