Nach der Sommerpause nimmt die Chorvereinigung am heutigen Freitag ihre Proben wieder auf. Neue Sänger sind stets willkommen. Beginn ist um 19 Uhr im Vereinsraum der Grundschule (Baiersdorfer Straße). Mit einem bunten Reigen volkstümlicher Lieder wollen die Aktiven am Samstag, 7. September, um 13.45 Uhr die Besucher des 40. Altenkunstadter Straßenfestes erfreuen. Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße. bkl