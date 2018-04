Chorseminar für Frauen

red



Der Sängerkreis Bamberg veranstaltet von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. April, ein Chorseminar für Frauenstimmen im Diözesanhaus Vierzehnheiligen, wozu interessierte Frauen und Mädchen, die gerne singen, zur Teilnahme eingeladen sind. Schwerpunkt in diesem Jahr ist Chormusik aus verschiedenen Epochen unter dem stimmbildnerischen Aspekt, teilen die Veranstalter mit. Deswegen liegt die Leitung des Seminars auch in den Händen der Gesangspädagoginnen Katharina Roeder und Astrid Schön (Bamberg), die die Chorsätze unter den stimmbildnerischen Aspekten einstudieren und dirigieren.An diesem Wochenende steht, ohne Zeitdruck und unter fachkundiger Leitung, vor allem das pädagogische Singen im Vordergrund. Dieses Wochenende ist als Lehrveranstaltung für Frauenstimmen konzipiert. Die einstudierten Chorsätze werden dann am Sonntag, 22. April, im 10.30-Uhr-Gottesdienst in der Basilika Vierzehnheiligen aufgeführt (bitte Konzertkleidung mitbringen). Anmeldeschluss für diese Veranstaltung ist der 15. April. Nähere Informationen und Anmeldungen unter www.saengerkreis-bamberg.de und bei Kreis-Chorleiter Wolfram Brüggemann unter Telefon 09533/981041 oder unter 0174/1682904, Fax: 09533/ 981081, E-Mail: brueggemann@saengerkreis-bamberg.de.