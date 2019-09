Chorproben starten nächste Woche

Die evang.-luth. Kirchengemeinde der Erlöserkirche Bad Kissingen lädt wieder ein zum Mitmusizieren. Die Gospel Sparrows (Alter ab dreieinhalb bis sieben Jahre) starten ab 20. September, freitags um 15 Uhr, Leitung Alexandra Jany, Angela Stichler und Team. Die Gospelkids (Alter 8 bis 14 Jahre) beginnen die Proben freitags ebenfalls am 20. September um 16 Uhr. Auch der junge Chor "PraiSing" (ab 14 Jahre) kommt wieder am 20.9. immer am Freitag ab 17 Uhr zu Proben zusammen. Die KisSingers (Gospelchor mit 70 Mitgliedern) proben wieder mittwochs um 19.30 Uhr. Das Kammerorchester Bad Kissingen sucht neue Violin- und Violaspieler, im nächsten Jahr steht ein Beethoven-Projekt sowie ein Live-Fernsehgottesdienst im Bayerischen Fernsehen auf dem Programm. Die Proben sind dienstags von 20 bis 22 Uhr. Auch das Flöten-Ensemble unter Leitung von Kantorin Christine Stumpf (dienstags 18 Uhr) freut sich über Mitspieler. Alle Proben finden im evangelischen Gemeindehaus, Salinenstraße 2, statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Teilnahme kostenfrei. Verantwortlicher Leiter ist KMD Jörg Wöltche. red