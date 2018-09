Chorproben beginnen eine Woche eher

Die Verantwortlichen des Gesangvereins "Liederkranz" des Untermerzbacher Ortsteils Memmelsdorf weisen darauf hin, dass die Sommerpause nicht am 14. September endet, sondern eine Woche früher. Die erste Probe findet somit am heutigen Freitag, 7. September, ab 19.45 Uhr im Probenraum der "Alten Schule" statt. Musikbegeisterte und Neueinsteiger sind bei diesem Probenabend willkommen. Wegen eines Auftritts in der kommenden Woche bittet der Vorstand um zahlreiches Erscheinen. red