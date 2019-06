Die Chorprobe der Chorgemeinschaft "Frohsinn", die eigentlich am Donnerstag, 6. Juni, stattfinden sollte, entfällt. Die Sängerinnen und Sänger treffen sich dann einen Tag später, am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr in der Alten Schule, um die Probe nachzuholen sek