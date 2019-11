Chorprobe und Gestaltung Feierstunde

Nach einer Pause beginnen für den Männerchor der Liedertafel wieder die Chorproben jeweils dienstags um 20.15 Uhr im Vereinslokal Mangold. Die erste Probe am Dienstag, 12. November, dient der Vorbereitung für den Einsatz am Volkstrauertag. Am Sonntag, 17. November, treffen sich die Sänger zum Einsingen um 16 Uhr am Hubertushof, um 16.30 Uhr gestaltet der Chor die Feierstunde auf dem Friedhof mit. sek