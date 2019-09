Chorprobe für interessierte Sänger

Nach der Sommerpause finden beim Kirchenchor Hammelburg wieder die regelmäßigen Proben statt. Interessierte Sänger und Sängerinnen, ob katholisch oder evangelisch, sind eingeladen, einmal unverbindlich zu einer Probe vorbeizuschauen. Musikalisch gestaltet der Chor Gottesdienste durch das liturgische Kirchenjahr. Größere Projekte wie Orchestermessen zu Weihnachten und Ostern, Konzerte oder das regionale Treffen der Chöre in Karlstadt stehen an. Geprobt wird montags, außer in den Ferien, von 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum Hammelburg. Der Kinderchor St. Johannes freut sich über Mädchen und Jungen, ab sechs Jahren, die Freude am Singen in der Gemeinschaft haben. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht nötig, und lesen muss man auch noch nicht können. Geschnuppert werden kann bei der Probe montags von 16 Uhr bis 16.45 Uhr im Pfarrzentrum in Hammelburg. Informationen gibt es im Pfarrbüro oder bei Chorleiter Dieter Blum, Tel.: 09732/ 786 198. sek