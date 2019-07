Wegen der Bürgerversammlung entfällt die Chorprobe des Männergesangvereins Obereschenbach am heutigen Dienstag, 2. Juli, ersatzlos. Die nächste Probe findet außerplanmäßig am Montag, 8. Juli, um 20 Uhr im MGV-Heim in der alten Schule statt. sek