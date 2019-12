Chormusik zum zweiten Advent

Der Kirchenchor St. Kilian gestaltet unter der Leitung von Christine Stumpf am Sonntag, 8. Dezember, um 10 Uhr den Gottesdienst zum 2. Advent mit. Er singt Werke von Felix Mendelssohn- Bartholdy, Berthold Hummel, Karl Haus, Hermann Rauhe und Rainer Aberle. In diesem Gottesdienst werden langjährige, verdiente Mitglieder des Kirchenchores geehrt. Zum Ende erklingt von der Kirchenmusikerin an der Orgel "Nun komm der Heiden Heiland" (organo pleno) von Johann Sebastian Bach. sek