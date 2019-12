Chormusik und Streicherklänge

Der Liederkranz Bad Bocklet lädt zu weihnachtlicher Musik am 4. Advent, Sonntag, 22. Dezember, in die Johanneskirche ein. Die Saalemannen und die Singfoniker präsentieren alte Kompositionen und fränkische Weihnachtslieder, englische Carols und moderne Sätze, das FaBering-Streichquartett wird mit einem Werk von Boccherini und einer unterhaltsamen Weihnachtslied-Variation zu hören sein. Beginn ist um 15.30 Uhr in der Johanneskirche in Bad Bocklet. Der Eintritt ist frei. red