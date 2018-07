Chorkonzert von Viva la Musica

Der Chor "Viva la Musica" aus Odessa präsentiertam Freitag, 6. Juli, in der Christuskirche Neunkirchen am Brand ukrainische und russische Meisterwerke. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Der Chor besteht aus Jugendlichen und Erwachsenen verschiedener Nationalitäten zwischen 17 und 35 Jahren. Er wurde 1990 in der deutschen evangelisch-lutherischen Gemeinde gegründet, nachdem sich Deutsche in Odessa am 25. Dezember 1989 zum ersten Mal nach vielen Jahren zur Weihnachtsfeier versammelt hatten. 1993 wurde das deutsche Kulturzentrum im "Bayerischen Haus" Odessa gegründet und seitdem ist der Chor Bestandteil des deutschen Kulturzentrums. red