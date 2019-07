Chorkonzert jetzt innen

Das für den heutigen Samstagabend im Baumwipfelpfad geplante Chorkonzert des Kreisjugendchors Bamberg e. V. wird aufgrund der unsicheren Wetterlage in die Abteikirche des ehemaligen Klosters Ebrach verlegt. Der angesagte Regen und die kühle Witterung haben die Veranstalter zu dieser Entscheidung veranlasst. "So ist ein entspannter Genuss des Konzertes garantiert", heißt es in der Mitteilung. Konzertbeginn ist um 18.30 Uhr. In der Pause gibt es Getränke und Häppchen. Die nächste Abendveranstaltungen am Baumwipfelpfad bei Ebrach findet am 27. Juli statt. Weitere Infos zum Programm unter www.baumwipfelpfadsteigerwald.de. red