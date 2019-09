Chorkonzert in St. Gereon

Die Soroptimisten Forchheim veranstalten am Freitag, 20. September, ein Benefiz-Chorkonzert mit den Chören "Ton-Art", ein kleines Frauenensemble bestehend aus 14 Frauen aus dem Großraum Erlangen-Nürnberg, und "Men's voices", eine Gruppierung aus dem MGV Eckenhaid. Los geht's um 20 Uhr im Kulturraum St. Gereon. Die zwei Chöre nehmen die Zuhörer auf einen Reise durch die Musikgeschichte (Klassik, Gospel bis Ed Sheeran und Rammstein) mit. Kinder haben freien Eintritt. Kartenvorverkauf in der Kaffeerösterei Bogatz, Hauptstraße 10, Forchheim, Telefon 09191/6155030 sowie in der Goldschmiede Matador, Sattlertorstraße 3, Forchheim, Telefon 09191/6994351. red