Chorkonzert in Limbach

Die Sängergruppe Haßberge lädt für Sonntag, 26. Mai, zum geistlichen Chorkonzert in die Wallfahrtskirche Maria Limbach ein. Beginn ist um 15 Uhr. Mitwirkende sind der Männergesangverein Concordia Altershausen/Sechsthal, der Frauenchor der "Sängerlust" Eltmann, der Gospelchor "gospel and more" des Gesangvereins Sand, der Gesangverein Hofheim, der "Liederkranz" Zeil und der "Sängerkranz" Zeil. Die Orgel spielt der Gruppenchorleiter der Sängergruppe Schweinfurt-Land, Bernhard Wenzel. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist erbeten. red