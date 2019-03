Chorkonzert in der Kirche

Am Sonntag, 24. März, findet um 17 Uhr in der Laurentius-Kirche in Ebern ein Chorkonzert statt. Alle Generationen von den Kindern und Jugendlichen bis zu den Senioren bringen sich musikalisch ein und haben ein Programm einstudiert, das an diesem Tag besonders gut passt und genau durchdacht ist. Der Jugendchor St. Laurentius, der die Zuhörer mit hellen Stimmen erfreut, singt schwungvolle neue geistliche Lieder. Auch eine anspruchsvolle Chorkomposition von Jules Massenet wurde eingeübt. Der Laurentiuschor spannt einen weiten Bogen von Palestrina (16. Jahrhundert) bis zu einer neuen Komposition des Regensburger Domorganisten Franz Josef Stoiber. Wahre Perlen der Kirchenmusik sind dabei. Für weitere Abwechslung sorgen die Klavier- und Orgelschüler von Wolfgang Schneider. Geistlich begleitet Pater Rudolf Theiler das Programm. Der Eintritt ist frei (Spenden sind erbeten). red