Chorkonzert in der Johanneskirche

Der Projektochor Carpe Vocem gibt am Samstag, 16. März, um 17.30 Uhr ein Chorkonzert in der evangelischen Johanneskirche in Bad Bocklet. Unter demMotto "Du wandelst meine Tränen in Freude..." hat der Kammerchor in der Bildungsstätte Heiligenhof in Bad Kissingen Madrigale und Motetten von Schütz, Schein, Hassler und di Lasso erarbeitet. Das abwechslungsreiche Ergebnis präsentiert das A-Cappella-Ensemble in einem rund einstündigen Konzert. sek