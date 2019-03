Bamberg vor 15 Stunden

Chorkonzert in der Bamberger Synagoge

Im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit findet am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr in der Synagoge Or Chajim, Willy-Lessing-Straße 7a, ein gemeinsames Konzert des Synagogenchors und des Chors Inspiration s...