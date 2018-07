Chorklasse der Realschule singt mit "Viva Voce" in Nürnberg

Einen unvergesslichen Abend erlebte die Chorklasse 6c der Carl-von-Linde-Realschule. Sie war Teil eines Mitsingkonzerts mit der fränkischen A-cappella-Band "Viva Voce" in Nürnberg. "Klasse im Puls", so heißt ein Projekt des Lehrstuhls für Musikpädagogik der Universität Nürnberg, welches Schulen beim Aufbau und der Durchführung von Musikklassen (Band-, Chor-, Bläserklassen ...) unterstützt und Mitspiel-/Mitsingkonzerte organisiert. Die Realschule bewarb sich für das ausgeschriebene Konzert mit einem Video und wurde eingeladen.220 Schülerinnen und Schüler aus zehn bayerischen Realschulen trafen sich bereits im Frühjahr zu einer ersten Probe. Zehn Lieder, zum Teil mit kleineren Choreographien, mussten einstudiert werden. Da waren Disziplin, Konzentration und Durchhaltevermögen gefragt. Nur zwei weitere Probentage gab es, bevor der große Auftritt bevorstand. Die Aula der Universität Nürnberg war mit 700 Zuhörern voll besetzt. Viele offizielle Vertreter der Stadt Nürnberg und Schulleiter der teilnehmenden Schulen waren anwesend. Sogar der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein war dabei."Wir machen alles mit dem Mund" - das ist das Motto von "Viva Voce", Schlagzeug, Leadstimme, Bass und andere Instrumente werden rein vokal dargestellt, die Chorklassenschüler rockten gemeinsam mit den Profis. Bodypercussion und Choreographie perfektionierten eine Show, die auch das Publikum zum Mitmachen animierte. Bei Hits wie "Brenna tuats guat" oder "Auf uns" oder "Drunken sailor" wechselten sich Profis und Schüler bei Leadstimme und Begleitung ab. "Viva Voce" und die hoch motivierten Schüler entfachten ein 90-minütiges Feuerwerk, das Publikum war begeistert. Die 15 Sänger der Realschule Kumbach fuhren mit einem sehr guten Gefühl nach Hause: sie waren den Profis ganz nahegekommen und hatten erlebt, welches Können sie auch selbst haben; den enthusiastischen Applaus nahmen sie mit nach Hause und in den Schulalltag. Ein großer Dank gilt der Adalbert-Raps-Stiftung Kulmbach und dem Fördererverband der Realschule Kulmbach für die großzügige Unterstützung. red