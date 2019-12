Herzogenaurach vor 15 Stunden

Chorjugend lädt zum Weihnachtskonzert

Auch in diesem Jahr wird die Chorjugend von St. Magdalena am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, wieder ihr alljährliches Weihnachtskonzert in der St.-Magdalena-Kirche zum Besten geben. Der Eintr...