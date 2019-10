Gauerstadt vor 17 Stunden

Konzert

Chorgesang vom Feinsten in Gauerstadt

Vier Chöre gestalten am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Marienkirche in Gauerstadt ein Konzert. In dem Gotteshaus werde dank der hervorragenden Akustik gerne gesungen, heißt es in einer Pres...