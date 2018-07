Chorgesang statt Fußball

Der Gemeinschaftschor der Sängergruppe Bad Staffelstein gestaltet am Sonntag, 8. Juli, den Gottesdienst um 10 Uhr in St. Bonifatius in Weißenohe mit der "Wolfsberger Messe" von Gerald Fink, unter der Leitung des stellvertretenden Bundeschorleiters Wolfram Brüggemann. Im Anschluss präsentieren die Chöre ihr Konzertprogramm in einer Matinée, ebenfalls in der Kirche. Dabei werden Lieder verschiedenster Musikrichtungen zu Gehör gebracht, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. red