Chorgemeinschaft Thulba blickt zurück

Thulba — In der alten Kanzlei in Thulba begrüßte die 1. Vorsitzende Sieglinde Bürger neben zahlreichen Mitgliedern auch den 1. Bürgermeister Gotthard Schlereth und den Vorsitzenden der Sängergruppe des Landkreises Bad Kissingen, Siegfried Gottwald. Sie berichtete von zahlreichen großen Auftritten der beiden Chöre Traditionschor und fun@music im vergangenen Jahr. Die Höhepunkte 2019 waren das Konzert "Sommersongs in alten Mauern", das dieses Mal im Rahmen des Saale Musicum stattfand und ein großer Erfolg war und das Adventskonzert zusammen mit dem Musikverein unter der Leitung von Bernhard Fenn. "Unser Konzert war himmlisch", erzählte sie stolz.

Ein voller Erfolg war auch das erstmals durchgeführte Lampion-Fest. Es wird am 1. August diesen Jahres erneut gefeiert.

Die Chorgemeinschaft zählt im Moment insgesamt 80 Mitglieder, davon beteiligen sich 26 Mitglieder aktiv im Traditionschor und im fun@music-Chor. Die Teilnahme bei den Proben ist sehr gut. Dies ist sicher auch ein Verdienst der beiden Chorleiter Yvonne Roth-Wächter (fun@music) und Nikolaus Metz, die beide für ihre Arbeit mit einem Geschenk von der Vorstandschaft belohnt wurden.

Die Vorsitzende dankte allen Anwesenden für die Unterstützung, Pfarrer Dr. Blaise Okpanachi für das sehr gute Miteinander und der Gemeinde für die Bereitstellung der alten Kanzlei. Ein Dankeschön bekamen auch alle Helfer und Spender und natürlich auch die Vorstandsmitglieder. "Sehr zufrieden mit dem Erreichten" zeigte sich Chorleiter Nikolaus Metz, der sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit der Chorgemeinschaft freut.

Der alljährliche Ausflug findet am 12. September statt. Das Ziel ist dieses Mal die Veste Heldburg in Thüringen.

1. Bürgermeister Gotthard Schlereth zeigte sich sehr froh darüber, dass es gelinge, kulturelles Leben in dieser Weise zu gestalten. "Hier sind Herzblut, Kultur und Tiefgang dabei", so der Bürgermeister, der allen für ihren Einsatz und wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft dankte. Siegfried Gottwald dankte der Vorsitzenden und dem Vorstand für das sehr gute Miteinander.