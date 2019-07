Nüdlingen 15.07.2019

Chorgemeinschaft "Frohsinn" pausiert

Die Chorgemeinschaft "Frohsinn" geht am Donnerstag, 18. Juli, in Sommerpause. Die Proben werden wieder am Donnerstag, 12. September, aufgenommen. Beginn ist um 20 Uhr in der Alten Schule. sek