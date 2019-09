Chorfest in Reuth

Der Männerchor Eintracht Reuth veranstaltet am Sonntag, 22. September, das fünfte Reuther Chorfest im Hof der Grundschule Reuth. Das Fest beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen, den die Blasmusik vom Spielmannszug Jahn Forchheim begleitet. Am Nachmittag werden die Sänger der Gesangvereine Kersbach und Weilersbach sowie der Männerchor Eintracht Reuth mit Liedvorträgen zur Unterhaltung beitragen. Das Ende ist gegen 17 Uhr vorgesehen. Neben dem musischen Wohl wird mit Getränken, Weißwürsten, einem Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Aula der Schule statt. Der Eintritt ist frei. red