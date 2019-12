Chor "Unerhört" singt "zwischen den Jahren"

Unter dem Motto "Weihnachten bin ich zu Haus'" lädt der Coburger Chor "Unerhört" unter der Leitung von Antoinetta Bafas am Sonntag, 29. Dezember, um 17 Uhr in die Heilig-Kreuz-Kirche ein, der Hektik der vergangenen Tage zu entfliehen, in der nachweihnachtlichen Zeit zur Ruhe zu kommen und sich auf das neue Jahr einzustimmen.

Es erklingt einer Mitteilung zufolge eine bunte Mischung aus weihnachtlichen Liedern, bekannten Evergreens wie "My way", "Hallelujah" oder "Can you feel the love tonight" sowie neuen und frischen Chorarrangements moderner Interpreten wie zum Beispiel der Toten Hosen. Der Chor "Unerhört" hat sich in den vergangenen fast 15 Jahren seines Bestehens einen Ruf weit über die Stadtgrenzen hinaus gemacht und sang bereits in Salzburg, Prag und Karlsbad sowie beim Kissinger Winterzauber. Immer wieder geht er neue musikalische Wege und überrascht sein Publikum stets aufs Neue mit außergewöhnlichen und besonderen Projekten. So ist auch das kommende Konzert zum Zuhören und Mitsingen das Erste seiner Art.

Regelmäßig begeistert dieser Chor sein jubelndes Publikum, es ist bisweilen gar die Rede von einer "Stimmung wie im Fußballstadion". Ein Teil von diesem Erlebnis zu sein, ist an diesem Spätnachmittag "zwischen den Jahren" möglich.

Darüber hinaus lädt der Glühweinstand von Tommy Island auf dem Vorplatz der Kirche bereits vor dem Konzert ab 16 Uhr und auch im Anschluss daran zum Verweilen und gemütlichen Beisammensein ein. Der Eintritt ist frei. red