Chor "Unerhört" singt in der neuen Kulturhalle

Erfreut über den großen Andrang bei seinem letzten Konzert "Zwischen den Jahren" möchte der Coburger Chor "Unerhört" unter der Leitung von Antoinetta Bafas seinen treuen Zuhörern schon zeitnah im neuen Jahr erneut ein Konzert darbieten. Er lädt daher am Freitag, 20. März, um 19.30 Uhr zu einer weiteren "Nacht der Stimmen" in die neue Kulturhalle Witzmannsberg ein.

Zusammen mit Gesangssolistinnen und -solisten wie der Bundespreisträgerin von "Jugend musiziert" Laura Braun (Sopran), dem Förderpreisträger der Stadt Coburg Lars Tappert (Tenor) sowie den beliebten Landestheatersängern Joana Tautu (Mezzosopran) und Marcello Mejia-Mejia (Bass), lässt der Chor bekannte Hits und Melodien aus Oper, Musical und Film erklingen. Neben der "Bacarole" von Offenbach und der "Habanera" von Georges Bizet stehen unter anderem auch Songs aus "König der Löwen", "Forrest Gump" oder "Herr der Ringe" auf dem Programm, heißt es in einer Mitteilung von "Unerhört".

14-jährige Geschichte

Der Chor "Unerhört" steht in seiner 14-jährigen Geschichte für die verschiedensten musikalischen Projekte und für neue Wege des Chorgesangs. Neben Musicals wie "Oliver" und "Big" führte der Chor auch klassische Stücke wie "Carmina Burana", jazzige Großwerke wie Duke Ellingtons "Sacret Concert" und lateinamerikanische Projekte wie die "Misa Tango" oder "Navidad Nuestra" erfolgreich auf. Immer wieder wirkt der beliebte Chor in Projekten des Landestheaters Coburg mit. Zuletzt war er dort in der Produktion "Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss" zu sehen. Seine engagierten und bestens gelaunten Sängerinnen und Sänger sind stets ein Garant für gute Stimmung und volle Konzerthallen, heißt es weiter.

Zum ersten Mal ist der Chor nun in Witzmannsberg zu Gast. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf zu 10 Euro in der Buchhandlung Riemann in Coburg und im Rathaus in Ahorn sowie zu 12 Euro an der Abendkasse erhältlich. red