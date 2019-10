Zwei großartige Kompositionen präsentiert die Hochschule für evangelische Kirchenmusik bei ihrem Chor- und Orchesterkonzert morgen um 19 Uhr in der Bayreuther Stadtkirche. Felix Mendelssohn Bartholdy bezeichnete seine zweite Sinfonie für Orchester, Chor und Vokalsolisten als "Sinfonie-Kantate", das Werk trägt den Untertitel "Lobgesang". Neben Mendelssohns Lobgesang kommt, erstmalig in Bayreuth, das "Vermächtnis"-Werk des Kölner Komponisten und Hochschulprofessors Bernd Alois Zimmermann zur Aufführung. Der lange und programmatische Titel des Werks lautet "Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne - ekklesiastische Aktion für zwei Sprecher, Bass-Solo und Orchester". Die virtuose und anspruchsvolle Bass-Partie ist mit Marlo Honselmann besetzt, die beiden Sprecher sind Sibrand Basa und Jakob Steiner. Unter der Leitung von Professor Steven Heelein wirken ferner der Konzertchor der Hochschule und die "Vogtland Philharmonie" mit. Karten sind an der Theaterkasse und in der Buchhandlung im "KirchenEck" sowie an der Abendkasse erhältlich. red