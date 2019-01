Chor sucht neue Sänger

Mano Ezoh (Mano Michael) und der bekannte Chor "The Guardians" kommen nach Bamberg. Gesucht werden deshalb interessierte Sänger aus der Region, die gerne dabei sein wollen. Das Casting findet im Februar/März statt. Das Alter ist völlig unwichtig. Der Chor singt Lieder aus dem Bereichen Soul, Gospel und Pop. Ein jährliches Livekonzert soll zum Erlebnis werden. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Interessierte via E-Mail an guardians@manomichael.com mit dem Stichwort: Guardians Bamberg. Anmeldeschluss ist Montag, 11. Februar. red