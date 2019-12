Mainleus vor 15 Stunden

Adventsfenster

Chor singt

Der Kirchenchor "Cantamus" öffnet am Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr das Fenster am Mainleuser Adventskalender am Konrad-Popp-Platz. Angeboten werden Glühwein und Brotzeit. red