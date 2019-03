Chor singt in der Messe

Der Kirchenchor St. Elisabeth gestaltet am Samstag, 30. März, um 18 Uhr die Vorabendmesse zum vierten Fastensonntag "Laetare" in der Elisabeth-Kirche in Garitz. Unter der Leitung von Christine Stumpf singt der Chor zeitgenössische Kirchenmusik. An der Orgel begleitet Boguslaw Spuziak. sek