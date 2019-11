Chor singt im Advent gleich zweimal für den guten Zweck

Der Chor "Spirit Voices" lädt zu zwei Adventskonzerten ein. Es ist schon zur Tradition geworden, dass der Chor, unter Leitung von Georg Kestel und Andra Hart, in der Adventszeit zu Benefizkonzerten einlädt. Das erste seiner Adventskonzerte findet am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Reitsch statt. Dabei soll der Erlös der Orgelrenovierung in der Wallfahrtskirche Mariä Geburt Glosberg zugute kommen. Nach dem Konzert ist ein gemütliches Beisammensein vor der Kirche.

Das zweite Konzert findet am Sonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Oberrodach statt. Bei diesem Konzert kann für das Bischöfliche Hilfswerk "Misereor" gespendet werden, das vom Chor seit Jahren immer wieder finanziell unterstützt wird.

Den Chor gibt es seit 1991 und er steuert auf das 30- jährige Bestehen zu. "Spirit Voices" bedeutet so viel wie Stimmen des Geistes, und der Chor hat sich einen Namen gemacht. Der Eintritt zu den beiden Konzerten ist frei. Spenden sind erwünscht. eh