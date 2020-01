Chor setzt auf Harmonie und Gemeinschaft

Zur Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Blumenrod gab Vorsitzender Günter Georg einen Rückblick auf das erfolgreich verlaufene Jahr.

Die Sänger trafen sich 50 Mal, davon 30 Chorproben, 13 Auftritte und sieben sonstige Veranstaltungen. Der kleine Verein mit 26 aktiven Sängern und fünf passiven Mitgliedern kann sich sehen lassen. Da der Singstundenbesuch bei hervorragenden 86 Prozent lag, wurden wieder viele Teilnehmer mit einem Präsent überrascht.

Zum Ehrenmitglied wurde Günther Steiner ernannt und mit einer Urkunde und einem Gutschein geehrt.

Chorleiter Wilfried Steinert bedankte sich für das erfolgreiche letzte Jahr und lobte die Harmonie mit der Chorgemeinschaft Oeslau. Neue Stimmen sind willkommen, die Singstunde findet mittwochs um 20 Uhr im Gasthaus Sauerbrei statt.

Gelegenheit zum Feiern

Bürgermeister Marco Steiner lobte den Zusammenhalt und die Gemeinschaft im Verein. Besonders hob er die öffentlichen Auftritte für Rödental hervor, wie beispielsweise das Singen am Ehrenmal. Dieses Jahr gibt es wieder einige Feste zu bestreiten, wie das Weinfest am Ostersonntag und das Dorffest an Fronleichnam. Andrea Höhn