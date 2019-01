Chor Schabeso blickt auf ein tolles Jubiläumsjahr zurück

Wie alljährlich gewohnt traf sich der Chor Schabeso zum Jahresbeginn zur Jahreshauptversammlung im Pfarrsaal in Eggolsheim. Es wurde zurückgeblickt und in die Zukunft geschaut.

Das Jubiläumsjahr 2018 war für die "Schabesianer" sehr arbeitsreich, aber trotzdem abwechslungsreich und festlich gestaltet. Mit einem musikalisch perfekt gelungenen Jahresauftakt startete der Chor Schabeso gemeinsam mit den Blechbläserensemble "Holzphobie" ein Gospelkonzert in Eggolsheim. Im Frühjahr begab sich der Chor zu einem Chorfestival nach Prag, um mit anderen Chören aus aller Welt zu singen.

20 Jahre Chor Schabeso musste gefeiert werden. Im Juli feierten die Chormitglieder mit Chorgründer und Ehemaligen in der Kulturscheune eine Jubiläumsparty. Danach folgte die heiße Phase der Vorbereitung für die Konzerte "Best of Bistro" im November. Dafür nutzte der Chor im Oktober ein intensives Chorwochenende in Würzburg.

Fast 500 Tickets verkauft

Mit fast 500 verkauften Karten verzauberte der Chor mit den schönsten Songs von 20 Jahren, verpackt in abwechslungsreiche Geschichten, mit tollem Bühnenbild und Lichtgestaltung das Publikum. Mit einem Fünf-Gänge-Menü sorgten der Chor Schabeso und der Bauchredner Erwin Motschenbacher für einen unvergesslichen Abend. Über das ganze Jahr verteilt wurden drei Geburtstags-Ständchen für runde Geburtstage der Chormitglieder gesungen und gefeiert.

Nach über 15 Jahren Kassenführung verabschiedete sich Andrea Kempa-Hirschmann, die von allen Chormitgliedern für ihre geleistete Arbeit sehr gelobt wurde. Es standen Vorstandswahlen an. Die Chormitglieder freuen sich auf die neuen und alten Vorsitzenden Hans Mohnkorn und Elisabeth Roppelt. Des Weiterem wurden Ferdinand Mohnkorn und Petra Pfeufer als neue Kassenoberhäupter gewählt. Neue Schriftführerin ist Theresia Maier, die von Frederik Jung unterstützt wird.

Auch heuer ist der Chor Schabeso wieder zu belauschen: Für 2019 gibt es schon Planungen. Der Chor ist am Ostermarkt in Eggolsheim am Samstag, 6. April, zu hören. Außerdem planen die Vorsitzenden Workshops, Stimmbildung, ein Adventskonzert mit anderen Musikern, Singen auf einem Weingut und eventuell das Adventssingen am Dorftreff "Faulenzer". Unter anderem wird ein Chorausflug im Herbst geplant.

Wer mitsingen möchte, kann gerne vorbeischauen. Der Chor freut sich auf Zuwachs. Die Chorproben finden immer mittwochs um 20 Uhr vorübergehend in der Kulturscheune in Eggolsheim statt. red