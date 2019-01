Chor Neuenmarkt-Hegnabrunn geht einer ungewissen Zukunft entgegen

Für die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft wird es immer schwerer, den gemischten Chor am Leben zu halten. Alle Bemühungen, neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen, führten bislang zu keinem Erfolg. Auch in der Jahresversammlung wurden erneut Versuche unternommen, den Chor zu aktivieren. Ehrenvorsitzende Gerlinde Walther brachte dabei eine Zusammenarbeit mit dem Landfrauenchor ins Gespräch, der wie der Neuenmarker Chor auch von Christina Thoma geleitet wird. Und der neu gewählte stellvertretende Vorsitzende Hermann Kastner schlug vor, mit dem Singkreis in Kontakt zu treten, um die Bereitschaft für eine mögliche Zusammenarbeit abzuklären.

Gemeinsame Projekte

Chorleiterin Christina Thoma bot sich an, mit dem Chorleiter des Singkreises in Verbindung zu treten. Vorsitzende Anette Balzar-Mohr könne sich auch ein gemeinsames Projekt vorstellen, auch mit dem Posaunenchor Neuenmarkt. In ihrem Jahresbericht zeigte die Vorsitzende die Aktivitäten des zurückliegenden Jahres auf und bezifferte die aktuelle Mitgliederzahl auf 132 Personen. Aus dem Vorstand kam der Wunsch, aufgrund der schwindenden Mitgliederzahlen die Zahl der Ausschussmitglieder zu reduzieren. Dies wurde mit einer Satzungsänderung vollzogen. So wurde die Zahl der aktiven Ausschussmitglieder von 8 auf 4 und der passiven Ausschussmitglieder von 4 auf 3 reduziert.

Chorleiterin Christina Thoma hob die gute Vorarbeit ihrer Vorgängerin Seonghyang Kim hervor und bat darum, aktiv neue Sänger anzuwerben, vor allem Männerstimmen. Für die Zukunft wünscht sich die Chorleiterin neues, frisches, beschwingtes Liedgut. Sie sieht dem neuen Jahr positiv entgegen. Die fehlenden Männerstimmen durch Klavierbegleitung auszugleichen, habe sich als sehr gut erwiesen. Rei.