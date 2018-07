Chor lädt zur "Gospel Night" in die Kirche

red



Die " Gospel Hearts", der Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde Herzogenaurach , steuern auf ihren Jahreshöhepunkt zu. Am Sonntag, 8. Juli, findet um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche die "Herzogenauracher Gospel Night" statt, teilt der Chor mit.Hierfür hat der Gospelchor an einem Probensamstag im Martin-Luther-Haus sehr intensiv geprobt. An 16 Titeln wurde gefeilt, die im Konzert zu hören sein werden. Dabei bieten die "Gospel Hearts" laut Pressemitteilung einen Einblick in die ganze Bandbreite des Gospelgesangs, von traditionellen Spirituals bis zu modernen geistlichen Liedern, von gefühlvoll-melodiös bis rhythmisch-temperamentvoll. Mit jugendlicher Begeisterung leitet Michael Gunselmann den Chor vom Klavier aus. Unterstützt wird der Chor beim Konzert von Schlagzeug, Gitarre und Bass.Das Konzert steht unter dem Motto "Come, let us sing!". Diese Aufforderung ist durchaus wörtlich gemeint, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Chormitglieder freuen sich, wenn der Funke überspringt, die Besucher mitklatschen und sich im Rhythmus der Musik wiegen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Über Spenden, die ein Zeichen der Anerkennung sind, freut sich die Kirchengemeinde.