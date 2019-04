Chor Intakt tritt im Spielbankrestaurant auf

Bereits zum fünften Mal tritt am Donnerstag, 2. Mai, der Garitzer Chor "Intakt" ab 19 Uhr im Spielbankrestaurant auf. Vielseitig, unterhaltsam und qualitativ hochwertig singt sich "Intakt" unter dem Motto "Thank you for the music" in die Herzen der Zuhörer. Der moderne Chor, der vor elf Jahren als Projektchor des Gesangsvereins 1883 Garitz gegründet worden war, wird seit 2014 von Stefan Ammersbach geleitet. Mit Balladen, Oldies und Musical-Melodien werden die rund 50 Sängerinnen und Sänger a cappella oder mit instrumentaler Begleitung in die Welt der Musik entführen. Im Eintrittspreis sind ein Imbiss sowie das Casino-Extra enthalten, für dessen Inanspruchnahme ein Mindestalter von 21 Jahren sowie die Mitnahme eines gültigen Lichtbildausweises erforderlich sind. Tickets unter www.spielbanken-bayern.de. Foto: Jakob Martens