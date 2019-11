Chor für Schüler, Eltern, Lehrer und Ehemalige

Nach den erfolgreichen Projektchören in der Vergangenheit soll es eine Wiederauflage zum Adventskonzert der Werner-von-Siemens-Realschule Erlangen geben. Das gemeinsame Ziel ist es, durch die Chorproben von Schülern, Eltern, Lehrern und Ehemaligen die Verbundenheit mit der Schule zu stärken. Die Proben finden wie folgt statt: Mittwoch, 13., 20. und 27. November sowie 4. und 11. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr im Musiksaal der Werner-von-Siemens-Realschule Erlangen, Elise-Spaeth-Straße 7. Am Mittwoch, 18. Dezember, 19 Uhr, findet das Adventskonzert der Werner-von-Siemens-Realschule in der Pfarrkirche Heilig Kreuz statt. Nähere Infos bei Musiklehrer Wolfram Brüggemann, Telefon 09131/933090. red