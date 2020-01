Chor arbeitet auf Gemeinschaftskonzert hin

Claudia Maudanz, die Vorsitzende des Röttenbacher Vokalensembles "Sing A-Moll", leitete die Jahreshauptversammlung am Sonntag, bei der langjährige aktive und passive Mitglieder und der Chorleiter Ingo Behrens geehrt wurden. Auch eine Neuwahl im Vorstand stand an.

Die Vorsitzende erinnerte an ein sehr lebendiges, aber auch anstrengendes Jahr mit anspruchsvollem Programm, das sowohl für die Sprache (Spanisch und Portugiesisch) als auch für das Rhythmusgefühl eine Herausforderung darstellte. Dennoch habe es Spaß gemacht und - so Maudanz - "hinterließ Freude in unseren Herzen".

In ihrem Rückblick erinnerte sie an das Probenwochenende, die außerordentlichen Proben- tage und die Stimmbildungsseminare zur Vorbereitung der Konzerte und Auftritte. Die Teilnahme am Gruppenkonzert der Sängergruppe Höchstadt, der gesangliche Beitrag bei der Einweihung des Röttenbacher Dorfplatzes, das Mitwirken am Landkreissingen sowie der chorische Beitrag bei der Weihnachtsfeier der Gemeinde zählten hierzu. Höhepunkt waren auch im vergangenen Jahr die beiden Konzerte im Oktober, die unter dem Motto "Latino" und mit Unterstützung durch ein Tanzpaar nicht nur das hei-mische Röttenbach begeisterten, sondern auch in Buckenhof für ein ausverkauftes Konzert sorgten.

Wahl moderiert Doppelkonzert

Die Vorsitzende erinnerte auch an verschiedene gesellige Zusammenkünfte des Vereins wie das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier, welche das Gemeinschaftsgefühl förderten. Diesen wichtigen Aspekt betonte auch Bürgermeister Ludwig Wahl (FW), der auf einen Höhepunkt 2020 hinwies: Im Juli findet erstmalig ein Gemeinschaftskonzert der zwei Röttenbacher Chöre, "Sing A-Moll" und Kirchenchor St. Mauritius, statt. Unter seiner begleitenden Moderation werden geistliche und weltliche Lieder vorgetragen.

Ein weiterer Höhepunkt sollen auch 2020 die zwei Konzerte im Oktober sein, die unter dem Motto "Very British" stehen. Dass der Chor so vieles leisten könne, verdanke er laut Maudanz auch der Unterstützung durch treue passive Mitglieder. Deshalb wurde ihnen als Art Vorschau auf das aktuelle Programm ein Ständchen gebracht: "Englishman in New York" von Sting. Damit war auch geschickt zum Programmpunkt "Ehrungen" übergeleitet.

Unter der Begründung, "Wo die Frau ist, da gehört auch der Mann hin!", konnte sogar ein Ehepaar, Maria und Johann Amon, für 65 Jahre treue Mitgliedschaft geehrt werden. Ebenfalls für 65 Jahre wurde Walter Fuchs gedankt. 60 Jahre Mitgliedschaft konnten Marianne Barthel und Renate Zimpelmann verzeichnen. Immerhin auf zehnjährige Mitgliedschaft blickten Gudrun Schorsch und Ludwig Wahl zurück, gefolgt von den aktiven Sängern Dieter Bauer, Walter Folberth, Werner Ritz, Richard Scheuermeyer und Klaus von der Dunk. Die Jubilare erhielten eine Urkunde und ein Präsent. Besonders gedankt wurde Ingo Behrens, der laut einer Laudatio von Walter Folberth den Chor mit seinem Können und seinem Enthusiasmus fordere und fördere und so zu Erfolgen führe.

Marlis Liepelt im Vorstand

Nicht anwesend waren folgende Jubilare: Willi Warter, Anna Wilhelm und Hedwig de Camp (65 Jahre), Gunda Götz und Anna Müller (60 Jahre), Erwin Holzmann und Kathi Grosskopf (50 Jahre), Hans Warter (40 Jahre), Aja Hüsch (25 Jahre), Karin Fuchs, Willi Seeberger, Johann Fiedler und Renate Matthäus (zehn Jahre).

Als letzter Punkt der Tagesordnung stand eine Neuwahl an. Aus berufsbedingten Gründen gab Lara Gennermann ihr Amt als Zweite Vorsitzende an die einstimmig gewählte Marlis Liepelt ab. Hiltrud Birkmayer