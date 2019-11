Chöre treffen sich zum Volkstrauertag

Die Sänger der Chöre "Sängerlust" Prappach und "Sängerlust" Limbach treffen sich am Samstag, 16. November, um 18 Uhr zum Einsingen im Proberaum in Prappach. Anschließend nehmen die Chöre am Volks trauertag teil. Am Sonntag, 17. November, treffen sich die Sänger bereits um 8.30 Uhr im Friedhof in Limbach, um hier ebenfalls an den Feierlichkeiten mitzuwirken. red