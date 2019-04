Chöre proben gemeinsam

Die Aktiven der beiden Gesangvereine "Sängerlust" Prappach und "Sängerlust" Limbach treffen sich am Montag, 29. April, um 19.30 Uhr im Probenzimmer der Gaststätte Rambacher im Haßfurter Stadtteil Prappach zu einer wichtigen Gemeinschaftsprobe. Am Mittwoch, 1. Mai, um 12.30 Uhr ist das Einsingen am Dorfplatz. Um 13 Uhr wird der Chor anlässlich des Aufstellens des Maibaums einige Chorstücke vortragen, wie die Leitung der beiden Vereine informiert hat. red