Chöre mit Problemen

Die Vorstandschaft der Sängergruppe Haßberge hatte am Samstagnachmittag die Chöre zur diesjährigen Gruppentagung in den "Schwarzen Adler" nach Unfinden eingeladen. Die Vorsitzende Antje Bergmann vom gastgebenden Gesangverein (GV) Unfinden 1864 begrüßte die Teilnehmer. Außerdem stimmte der GV unter der Leitung von Roland Kraft zwei Lieder an. Bürgermeister Claus Bittenbrünn ging in einem Grußwort auf die besondere Bedeutung des Singens in einem Chor ein: "Für Sängerinnen und Sänger ist Musik Teil ihres Lebens, auf den sie nicht verzichten wollen."

Kritische Töne mussten sich die Versammlungsteilnehmer vom Gruppenvorsitzenden Werner Geisel anhören. Er übte Kritik daran, dass Chorvereine schon viele Jahre durch Abwesenheit glänzten und sich nicht um die Gemeinschaft und Solidarität der Sängergruppe kümmerten. Er frage sich manchmal, ob die Veranstaltung überhaupt noch Sinn mache.

"Kulturelles Ableben"

Sorge bereite ihm die Zukunft der Chöre. Es beginne ein kulturelles Ableben von Chören, die fast hundert Jahre lang kulturell mit der Heimat verbunden waren. Die Freizeit stehe bei vielen Menschen an erster Stelle. Er forderte die Chöre auf, wieder öfter aufzutreten. "Nur so können wir auf uns aufmerksam machen und Werbung betreiben. Ja, uns gibt es noch! Wir brauchen neuen Mut, um wirksam und erfolgreich in die Zukunft zu schauen."

Nach dem Bericht über die Veranstaltungen und Ereignisse in der Sängergruppe im laufenden Jahr, der teilweise auch nicht sehr positiv ausfiel, sagte Geisel: "Dieser Bericht von mir sollte keine Trauerrede sein. Momentan ist es schwierig, den richtigen Tritt zu fassen, damit man nicht stolpert. Sondern man muss gemeinsam versuchen, das Beste aus unseren Chören zu machen."

60-jähriges Bestehen 2020

Einen Ausblick auf das Jahr 2020 gab es durch Gruppenchorleiter Roland Kraft. Am 17. Oktober 2020 feiert die Sängergruppe Haßberge mit einem Konzert in der Stadthalle in Königsberg ihr 60-jähriges Bestehen. Nach dem Kassenbericht durch Kassier Herbert Büttner informierte Wolfgang Sittler, Mitglied der Vorstandschaft des Sängerkreises Schweinfurt, die Versammlungsteilnehmer über besondere Termine des Sängerkreises im kommenden Jahr. So wird es am 28. Juni als ein besonderes Chöre-Treffen das Kreuzbergsingen in der Rhön geben.

Mit einer Abstimmung über einen Antrag auf eine vorzeitige Neuwahl der Sängergruppe am 7. November 2020, der einstimmig angenommen wurde, endete die Sängergruppentagung in Unfinden. Grund für die vorgezogene Neuwahl ist die Erklärung des derzeitigen Vorsitzenden Werner Geisel, der nach 29 Jahren im Amt zurücktreten wird. sn