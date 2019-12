Chöre laden zum Adventskonzert

Es gehört zu einem der Höhepunkte des kirchenmusikalischen Treibens in der evangelischen Kirchengemeinde, wenn die Chöre am morgigen Sonntag um 17 Uhr zu ihrem Adventskonzert in die Christuskirche einladen. Die Bandbreite des Abends wird von einfühlsamen Stimmen bis hin zu den mächtigen Klängen des Posaunenchores reichen. Zudem wird Thomas Meyer an der Orgel den "Winter" aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten" in die Christuskirche zaubern. Neben dem Posaunenchor (Leitung Thomas Meyer) werden der Flötenchor unter der Leitung von Susi Schiefer, "QuerBet" (Leitung Friedrich Flierl) und ein Querflöten-Trio das abwechslungsreiche Programm gestalten. Der Eintritt ist frei. mts