Chöre beim Konzert

Auch 2019 wird es Konzerte mit dem Frauenchor "Le Wodsche" aus Stockheim und dem Frauenchor "Chorisma" aus Meiningen geben. Das erste Konzert findet am 15. Dezember ab 18 Uhr in der Kirche Heilige Familie in Mühlbach (Bad Neustadt) statt, das zweite am 20. Dezember ab 19 Uhr in Meiningen auf der Kleinkunstbühne Rautenkranz und das dritte am 28. Dezember ab 19 Uhr in Ostheim im Saal "Erholung". Kartenvorverkauf unter anderem: Lotto Arnold, Bad Neustadt, Tel.: 09771/4053. sek