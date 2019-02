Chöre absolvierten 30 Auftritte

"Fröhlich klingen unsre Lieder", so stimmte der gemischte Chor des Gesangverein "Frohsinn" Steinbach an der Haide auf die Jahreshauptversammlung ein, bei der Neuwahlen mit folgendem Ergebnis stattfanden: 1. Vorsitzende: Jeannette Heyder, 2. Vorsitzende: Bernhilde Treuner, Kassier: Markus Lipfert, Schriftführer: Martin Lipfert; Bestimmt aus den Singstimmen für den Vereinsausschuss wurden: Alt: Martina Schröppel, Sopran: Bettina Methfessel, 1. Tenor: Helmut Lipfert, 2. Tenor: Michael Sieber, 1. Bass: Hubert Fick, 2. Bass: Hans-Peter Methfessel. In ihrem Rückblick ließ Vorsitzende Jeannette Heyder die wichtigsten Ereignisse Revue passieren. Die Chöre haben mitgewirkt beim 130-jährigen Jubiläum des Gesangvereins Eichicht und beim 125-jährigen Sängerfest vom Nachbarverein Ebersdorf. Den Gottesdienst zum Bergmannsfest in Lehesten durfte der Männerchor mitgestalten. Eine Vereinsfahrt führte in die Weinberge ins mainfränkische Markt Einersheim. Traditionell wurde auch der Volkstrauertag und die Lebende Krippe zum Weihnachtsmarkt in Ludwigsstadt mit Liedern vom Männerchor bereichert. Chorleiter Klaus Methfessel berichtete von 39 Singstunden der beiden Chöre und 17 Auftritten des Männerchors. Der Gemischte Chor erfreute bei 13 Anlässen. Derzeit stehen 44 aktive Sänger zur Verfügung. Gruppenvorsitzender Bernhard Zipfel gab bekannt, dass das in Kürze stattfindende Benefizkonzert in Steinbach am Wald zugunsten der Lebenshilfe Kronach veranstaltet wird. red