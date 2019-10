Zu einem Ladendiebstahl durch ein Pärchen aus Bamberg kam es am Freitagabend in einem Verbrauchermarkt in der Starkenfeldstraße. Das junge Paar deckte sich mit Obst, Gemüse, einer Dose Kartoffelchips und einer nagelneuen Bauchtasche im Gesamtwert von 40 Euro ein, ehe beide den Laden verließen, ohne die Gegenstände zu bezahlen. Durch den Detektiv wurden beide jedoch angehalten und an die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg übergeben.